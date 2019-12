Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher verletzt sich auf Emst - Hubschrauber im Einsatz

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019, schlug gegen 17:00 Uhr die Alarmanlage eines Einfamilienhauses auf Emst an. Nach bisherigen Ermittlungen verschaffte sich zu dieser Zeit eine unbekannte Person Zuritt zu dem Gebäude. Der Besitzer des Hauses war schnell vor Ort und sah noch, wie der dunkel gekleidete Täter in Richtung eines angrenzenden Waldstücks davon lief. Dabei verlor er einen Teil der Beute. Im Anschluss rief der Hagener die Polizei. Mit einem Hubschrauber und Polizeihunden fahndeten die Beamten im Waldstück und den angrenzenden Wohngebieten nach dem Mann. Doch der Einbrecher blieb verschwunden. Die Kriminalpolizei fand heraus, dass sich der Täter vermutlich verletzte. Die Ermittler gehen von einer blutenden Schnittwunde aus. Die Polizei fragt: Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Straße An der Egge oder angrenzenden Gebieten etwas Verdächtiges bemerkt? Wem ist, auch einige Zeit nach der Tat, eine Person mit Schnittverletztungen aufgefallen, die sie vielleicht sogar behandeln ließ. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

