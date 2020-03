Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sevelten - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am Donnerstag, 05. März 2020, kam es um 07.10 Uhr an der Kreuzung der Kastanienstraße zur Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Sevelten wollte von der Kastanienstraße aus nach rechts in Richtung Cloppenburg auf die Hauptstraße abbiegen. Hier übersah er einen 10-jährigen Radfahrer aus Sevelten, der den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Junge leicht verletzt wurde. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Zwischen Mittwoch, 04. März 2020, 20.00 Uhr und Donnerstag, 5. März 2020, 06.00 Uhr kam es im Unnerweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte vermutlich beim Rangieren den Zaun eines dortigen Unternehmens. Anschließend entfernte der Unbekannte sich, ohne sich um die Regulierung des 500 Euro hohen Schadens zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel. 04472-8429) entgegen.

