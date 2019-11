Polizei Eschwege

POL-ESW: Mehrere Fälle von Sachbeschädigung u. Grabschändung auf dem Friedhof Schwebda; die Polizei in Eschwege ermittelt u.a. wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Auf dem Friedhof in Meinhard-Schwebda in der Kellaer Straße haben sich Unbekannte wiederholt an ein- und demselben Grab zu schaffen gemacht, Sachschäden verursacht und auch Gegenstände entwendet. Die Polizei in Eschwege hat nun umfangreiche Ermittlungen aufgenommen und ermittelt derzeit in drei Fällen wegen Sachbeschädigung, Störung der Totenruhe und Diebstahl.

Im ersten Fall, der bereits im Zeitraum vom Samstag, 14.09.2019, 17.00 Uhr bis Sonntag, 15.09.2019, 07.00 Uhr verübt wurde, haben unbekannte Täter mittels einer brennenden Wachskerze u.a. einen Grabstein, Grabschmuck und die Grabeinfassung mit flüssigem Wachs verunstaltet. Da sich das Wachs nicht rückstandslos entfernen ließ, ist in diesem Fall ein Sachschaden von etwa 500 Euro zu beklagen.

Am 3. Oktober 2019 wurde ein weiterer Fall von Vandalismus bekannt, bei dem unbekannte Täter offenbar eine Grablaterne komplett zerstörten. Der reine Sachwert ist dabei lediglich gering einzustufen.

Am vergangenen Freitag nahm die Polizei in Eschwege dann erneut eine Strafanzeige, diesmal wegen Diebstahls, auf. Unbekannte Täter hatten von einem Grab einen als Andenken hinterlegten Handball entwendet.

In allen Fällen ist die gleiche Grabstelle betroffen und die Polizei ermittelt nun neben den Sachbeschädigungs- und Diebstahlsdelikten auch wegen Störung der Totenruhe.

Die Polizei in Eschwege bittet Zeugen, die Hinweise in den Fällen geben können, sich mit ihr unter der Nummer 05651/925-0 in Verbindung zu setzen.

