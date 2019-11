Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebstahl in Kirche - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstag (05.11.2019) in einer Kirche am Feuerseeplatz Geld aus einer Opferkasse gestohlen. Die Diebe betraten die Kirche mutmaßlich während der täglichen Öffnungszeiten und brachen eine Opferkasse in der Gebetsecke auf, aus der sie Kleingeld stahlen. Der Versuch, eine Kasse am Schriftenstand im Eingangsbereich aufzubrechen, blieb erfolglos. Außerdem hebelten sie eine Tür zum Chorraum auf und durchwühlten dort die Schränke, entwendeten jedoch nach jetzigem Stand nichts. Einer Mitarbeiterin fiel nach ihrem Kontrollgang beim Abschließen der Kirche gegen 16:20 Uhr ein verdächtiger Mann auf, der erst nach mehrmaliger Nachfrage, ob noch jemand im Kirchenraum sei, die Kirche verließ. Er ist 30 bis 40 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß, hat längeres Haar und ist von schlanker Statur. Er trug eine schwarze Stoffumhängetasche und sprach akzentfrei Deutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

