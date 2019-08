Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Güterzug kollidiert mit Wildschweinrotte

Rostock-Dierkow (ots)

In der Sonntagnacht, gegen 03:30 Uhr teilte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn der BPOLI Rostock mit, dass der Güterzug 41374 bei der Einfahrt in den Seehafen Rostock auf Höhe des ehemaligen S-Bahnhaltepunktes Dierkow mit einer Rotte Schwarzwild kollidierte. Eine Nachschau durch Beamte der BPOLI Rostock verlief aufgrund der nächtlichen Sichtverhältnisse zunächst negativ. Bei einer erneuten Nachschau bei Tageslicht wurden am Ereignisort zwei Stücke Schwarzwild aufgefunden. Ein Tier war bereits verendet, bei einem weiteren Tier war ein Hinterlauf durch den Zusammenprall abgetrennt worden. Die Bundespolizisten erlösten das Tier von seinen Qualen. Durch die Tierrettung der Feuerwehr wurden die Kadaver vor Ort geborgen und entfernt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell