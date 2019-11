Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: E-Bike-Fahrer kollidiert beim Überholen mit Auto

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 48 Jahre alter Fahrer eines E-Bikes hat am Dienstagabend (05.11.2019) im Sparrhärmlingweg offenbar den Citroen eines 36-jährigen Mannes überholt und ist dabei mit diesem kollidiert. Der 36-Jährige fuhr gegen 19.30 Uhr mit seinem Citroen Berlingo im Sparrhärmlingweg abwärts Richtung Löwentorstraße. Er fuhr langsam, da er eine Adresse für eine Auslieferung suchte. Offenbar überholte der 48-Jährige, der ebenfalls abwärts fuhr, den Citroen in dem Moment, als dessen Fahrer an den linken Fahrbahnrand fuhr, da er die gesuchte Adresse gefunden hatte. Das E-Bike stieß seitlich gegen den Citroen, der 48-Jährige stürzte und zog sich dabei trotz Helm schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

