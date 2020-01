Polizei Paderborn

POL-PB: Bewaffneter Überfall auf Tankstelle

Hövelhof (ots)

(mb) Am Sonntagabend ist erneut ein Überfall auf eine Tankstelle an der Paderborner Straße verübt worden. Ein einzelner Täter erbeutete Bargeld. Erst am letzten Donnerstag hatten zwei Räuber in der gleichen Tankstelle versucht, Beute zu machen (Polizeibericht vom 10.01.2020).

Gegen 22.30 Uhr war der 19-jährige Tankwart allein in der Tankstelle. Er wurde von einem maskierten Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Der Räuber forderte Bargeld, welches das Opfer aus der Kasse in eine Plastiktüte stecken musste. Mit seiner Beute flüchtete der Täter aus der Tankstelle über den Hof zur Geschwister-Scholl-Straße.

Der akzentfrei hochdeutsch sprechende Täter soll etwa 1,80 m groß und 25 bis 30 Jahre alt sein. Er hatte eine normale Statur und trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Die Polizei fragt: "Wer hat kurz vor oder nach der Tat verdächtige Personen im Umfeld der Tankstelle beobachtet."

Wichtige Zeugen könnten die beiden Insassen eines Kleinwagens sein, der unmittelbar vor der Tat an den Tanksäulen gehalten hatte. Der Fahrer war kurz in der Tankstelle, ohne etwas zu kaufen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidienststellen oder unter der Rufnummer 05251/3060.

