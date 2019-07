Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung an drei Pkw - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Leuckartstraße 04.07.2019, 00.00 Uhr - 08.07.2019, 13.00 Uhr

Unbekannte haben in drei Fällen eine Sachbeschädigung zum Nachteil eines 43 Jahre alten Helmstedters begangen. Der 43-Jährige war am Montagmitttag gegen 13.00 Uhr mit seinem Skoda Octavia unterwegs, als ihm der Bordcomputer einen zu geringen Reifendruck hinten rechts anzeigte. Der Mann stoppte sein Fahrzeug und stellte dann eine Spaxschraube im Reifen hinten rechts fest.

Der Skoda Octavia stand seit Samstagmorgen 07:15 Uhr am Straßenrand in der Leuckartstraße zwischen der Braunschweiger Straße und der Straße Kleiner Katthagen und wurde erst wieder am Montagmittag in Betrieb genommen. Im selbigen Zeitraum wurde ein Reifen an einem silberner Ford und bereits drei Tage zuvor wurde ein Reifen an einem VW Golf durch Unbekannte mittels einer Spaxschraube zerstört.

Alle Fahrzeuge standen in der Leuckartstraße im Bereich zwischen der Braunschweiger Straße und der Straße Kleiner Katthagen.

Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 750 Euro belaufen. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

