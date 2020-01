Polizei Paderborn

POL-PB: Blitzeinbruch in ein Reihenhaus in Paderborn

Paderborn (ots)

Am Freitag, den 10.01.2020 in der Zeit zwischen 11:10 Uhr und 12:35 Uhr verschafften sich unbekannte Täter in Abwesenheit der Bewohner mittels Aufhebeln eines Kellerfensters unbefugt Zutritt zu einem Reihenhaus im Waldeyerweg in Paderborn. Im Inneren wurden einige Räume im Keller durchwühlt. Zum Diebesgut kann zurzeit noch keine Angabe gemacht werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

