POL-PB: Telefonbetrüger scheitern mit Anrufen

(mh) Nachdem die Paderborner Polizei bereits am Mittwoch vor einer Variante des so genannten Enkeltricks gewarnt hat (s. Pressemitteilung vom 08.01.2020, 15:11 Uhr) gab es auch am Donnerstag im gesamten Kreisgebiet vereinzelte Betrugsversuche am Telefon. Neben dem Enkeltrick und der Variante Lieblingsnichte war auch wieder ein falscher Polizeibeamter dabei.

Der Versuch des falschen Polizeibeamten scheiterte in Büren-Harth frühzeitig, da der Angerufene direkt auflegte. In Borchen endete ein weiterer Enkeltrick ohne Schaden. Auch bei drei Versuchen in Paderborn ließen sich die Angerufenen glücklicherweise nicht täuschen. Bei einem weiteren Anruf in Paderborn wendeten die Betrüger die Variante Lieblingsnichte an. Dabei werden zumeist Probleme vorgegaukelt, die nur durch eine sofortige finanzielle Unterstützung gelöst werden könnten. Zweifeln die Angerufenen wegen einer veränderten Stimme, wird diese durch eine Erkältung erklärt. Eine 78-jährige Frau aus Paderborn blieb jedoch misstrauisch. Auch sie beendete das Gespräch rechtzeitig.

Die Polizei rät stets vorsichtig zu sein, wenn sich jemand als Verwandter ausgibt und telefonisch um Geld bittet. Zur Sicherheit sollte der Verwandte angerufen und nach dem Telefonat befragt werden. Die Polizei wird hingegen nie anrufen und nach Wertgegenständen fragen. Sollte es zu Geldforderungen oder der Abfrage von Wertgegenständen am Telefon kommen, sollte das Gespräch sofort beendet und über die Notrufnummer 110 die echte Polizei informiert werden.

