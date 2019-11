Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

KFV-CW: Untergeschoß in Mehrfamilienhaus steht in Flammen

Wildberg (Kreis Calw) (ots)

Am gestrigen späten Abend gegen 22.30 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle (ILS) in Calw die Feuerwehrabteilungen Wildberg und Gültlingen zu einem Brand in der Straße "Im Hainental" im Wildberger Ortsteil Gültlingen. Dort brach im untersten Geschoß des Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Dieses breitete sich schnell über die Holzdecke und Wandverkleidung im gesamten Geschoß aus. An der Türe schlugen die Flammen aus und drohten überzuschlagen und über den Balkon sich in die oberen Geschosse auszubreiten. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Wildberger Feuerwehrkräfte konnte ein ausbreiten soeben noch verhindert werden. Mittels einer Wärmebildkamera wurden die Räume auf vorhandene Glutnester kontrolliert.

In dem Haus wohnten derzeit sieben tschechische Arbeiter die sich alle glücklicherweise selbst retten konnten. Der Eigentümer war bei Brandausbruch nicht im Haus. Auch der Calwer Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide wurde alarmiert und machte sich ein Bild von den Löscharbeiten.

Der Einsatzleiter und Wildberger Kommandant Daniel Nuding sagte: "Zum Glück konnten wir den Brand schnell eindämmen und so die Ausbreitung in die oberen Geschosse verhindern". Für die Wildberger Feuerwehr war das in zwei Wochen mittlerweile der dritte Brand. Ein Mitarbeiter der "Netze BW" stellte im Haus den Strom ab.

Die Feuerwehr war mit insgesamt 52 Kräften und zehn Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst ein Notarzt und der Organisatorische Leiter-Rettungsdienst waren mit acht Kräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Der DRK-Ortsverein Nagold/ Wildberg wurde ebenfalls alarmiert und eilten mit acht Kräften und zwei Fahrzeugen zum Einsatz. Die Polizei war mit einer Streife vor Ort.

Kreisfeuerwehrverband Calw e.V.

