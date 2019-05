Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Dienstag, 28.05.2019

PI Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall ++ Container aufgebrochen ++ Wohnhaus durchsucht ++ Spardose entwendet ++

Moormerland - Verkehrsunfall

Moormerland - Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten kam es gestern Nachmittag gegen 15:05 Uhr in der Deichlandstraße in Höhe der Warftstraße. Ein 69-jähriger Moormerländer beabsichtige, mit seinem Saab von der Warftstraße nach links in die übergeordnete Deichlandstraße in Richtung Leer abzubiegen. Dabei erschwerte die besondere Verkehrssituation dem 69-Jährigen dieses Vorhaben. Aufgrund eines haltenden LKW, der auf der Deichlandstraße einen Container einlud, hatte sich auf dem Fahrstreifen in Richtung Emden ein Stau gebildet. Der 69-Jährige nutzte eine Lücke im Stau, um nach links abzubiegen. Dabei übersah er einen VW Multivan, mit dem ein 53-jähriger Mann aus Wirdum in Richtung Leer fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der VW schleuderte von der Fahrbahn und kam in einem Graben zum Stillstand. Während der 53-Jährige unverletzt blieb, erlitten drei Mitfahrer - eine 48-Jährige, ein 50-Jähriger und ein 45-Jähriger, die alle in Emden wohnhaft sind - leichte Verletzungen. Der Saab wurde bei dem Zusammenstoß mit dem VW gegen einen Opel Astra eines 48-Jährigen aus Emden sowie gegen einen Renault eines 41-Jährigen aus Hatten geschleudert. Der 41-Jährige und der 48-Jährige befanden sich mit ihren Fahrzeugen in dem Stau. Weitere Verletzte als die bisher genannten, gab es bei diesem Vorfall nicht. Zum Zwecke der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten musste die Deichlandstraße an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Eine Spezialfirma übernahm die Reinigung der Fahrbahn.

Rhauderfehn - Container aufgebrochen

Rhauderfehn - Ein unbekannter Täter brach am vergangenen Wochenende mehrere Container auf, die sich auf verschiedenen Baustellen im Brachvogelweg befinden. Der Unbekannte entwendete bautypische Gerätschaften, darunter unter anderem eine Bohrmaschine, eine Leiter, eine Kabeltrommel und ein Baustellenradio. Die Beamten nahmen die Tatorte auf und sicherten die Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Rhauderfehn - Wohnhaus durchsucht

Rhauderfehn - Im Zeitraum zwischen dem 09.05. und gestern Abend drang ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus im Hinrich-Stuart-Weg ein und durchsuchte dieses nach Diebesgut. Den Erkenntnissen zufolge floh der Täter jedoch ohne Mitnahme von Wertgegenständen. Die Beamten nahmen den Tatort auf und sicherten die Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Spardose entwendet

Emden - Am Montagabend, im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr, entwendete ein unbekannter Täter eine Spardose aus einer podologischen Praxis in der Brückstraße. Die Spardose beinhaltete Bargeld und war hinter einem Tresen der Praxis abgestellt. In diesem Zusammenhang konnte durch eine Mitarbeiterin ein tatverdächtiger Mann in der Praxis beobachtet werden. Der Mann hatte sich zum Zeitpunkt der Feststellung des Diebstahls jedoch schon entfernt. Der Tatverdächtige soll mit einer hellen Jeans und einer dunklen Jacke bekleidet gewesen sein. Zudem soll er ein weißes, abgenutztes Fahrrad mitgeführt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell