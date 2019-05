Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Montag, 27.05.2019

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

PI Leer/Emden (ots)

++ Trunkenheitsfahrt ++ Verkehrsunfälle ++ Verkehrsunfallflucht ++ Spendendose gestohlen ++ Versuchter Diebstahl auf Firmengelände ++

Leer - Trunkenheitsfahrt

Leer - Mit einem Atemalkoholgehalt von 3,97 Promille war heute Morgen gegen 01:45 Uhr eine 47-jährige Leeranerin mit einem PKW in der Heisfelder Straße unterwegs. Ihre Fahrt endete mit einem schadenträchtigen Verkehrsunfall. Die Frau befuhr die Straße stadtauswärts, als sie in Höhe der Aral-Tankstelle mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Nachdem der PKW gegen eine Signalanlage geprallt war und diese aus der Verankerung gerissen hatte, durchfuhr das Fahrzeug in Höhe einer Bushaltestelle einen Zaun und kam in einem Vorgarten zum Stehen. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Auch andere Personen kamen bei diesem Vorfall nicht zu Schaden. Im Gegensatz dazu waren allerdings hohe Sachschäden zu verzeichnen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch den Abschleppdienst geborgen werden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und veranlassten in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme. Aufgrund der starken Alkoholisierung verblieb die Fahrzeugführerin bis zur Ausnüchterung im Krankenhaus.

Moormerland/ A 31 - Verkehrsunfall (Bildmaterial)

Moormerland/ A 31 - Zu einem Verkehrsunfall, der eine mehrstündige Vollsperrung der A 31 in Fahrtrichtung Emden nach sich zog, kam es gestern Abend gegen 17:35 Uhr zwischen den Anschlussstellen Veenhusen und Neermoor. Ein 79-jähriger Fahrer und seine 75-jährige Beifahrerin, beide in Emden wohnhaft, befuhren mit einem BMW und mitgeführtem Wohnanhänger den Hauptfahrstreifen der Autobahn, als womöglich eine Windböe das Gespann erfasste und ins Schleudern brachte. Der BMW prallte mehrfach in die Mittelschutzplanke. Schließlich kam das Gespann quer zur Fahrtrichtung zum Stillstand. Einem nachfolgenden 33-jährigen Bremer gelang es nicht mehr rechtzeitig, seinen Seat abzubremsen. Sein Fahrzeug kollidierte mit dem querstehenden Wohnwagen. Alle beteiligten Personen blieben bei diesem Vorfall unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf einen Gesamtwert im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten richteten die Polizeibeamten mit Unterstützung der Autobahnmeisterei eine Vollsperrung ab der Anschlussstelle Veenhusen ein. Verkehrsteilnehmer, die sich bereits im Stau befanden, wurden durch die Einsatzkräfte kontrolliert entgegen der Fahrtrichtung zurückgeführt, sodass sie die Autobahn an der Anschlussstelle Veenhusen verlassen konnten. Eine Spezialfirma kümmerte sich um die Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen. Nach Beendigung der Bergungs- und Reinigungsarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 20:15 Uhr freigegeben werden.

Bunde/ A 280 - Verkehrsunfall (Bildmaterial)

Bunde/ A 280 - Ein 40-jähriger Mann aus Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) ist heute Vormittag gegen 11:45 Uhr mit einem Muldenkipper verunfallt. Er wurde schwer verletzt. Der 40-Jährige befuhr die A 280 zwischen der Anschlussstelle Bunde-West und der A 31 (Dreieck Bunde), als er aus ungeklärter Ursache mit dem Muldenkipper nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch, durch Gegenlenken wieder zurück auf die Fahrbahn zu gelangen, geriet das mit etwa 26 Tonnen Brechsand beladene Fahrzeug ins Schleudern und kippte um. Der Sattelkipper kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Brechsand hatte sich großflächig über die Fahrbahn verteilt. Der schwerverletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in diesen Vorfall verwickelt. Die Polizeibeamten richteten an der Anschlussstelle Bunde-West eine Vollsperrung ein und leiteten den aus den Niederlanden kommenden Verkehr ab. Die Verkehrsteilnehmer, die sich im Stau befanden, wurden durch die Polizeibeamten kontrolliert zur Anschlussstelle Bunde-West zurückgeführt. Bei dem Vorfall waren erhebliche Sachschäden entstanden. Diese waren an etwa 70 Metern der Außenschutzplanke und der Berme zu verzeichnen. Ebenso entstanden durch die Wucht beim Umkippen Schäden am Straßenbelag der Autobahn. Wie hoch der Schaden am Unfallfahrzeug ist, steht derzeit nicht abschließend fest. Die Autobahnmeisterei kümmerte sich um die weitere Absicherung der Unfallstelle und Übernahme der eingerichteten Vollsperrung. Ein Abschleppunternehmen wurde mit der Bergung des Muldenkippers beauftragt. Die Bergung der verstreuten Ladung erfolgte mittels Saugbagger. Die eingesetzten Polizeibeamten lobten in diesem Zusammenhang das problemlose Vorkommen zur Unfallstelle, das ihnen durch eine vorbildlich eingerichtete Rettungsgasse ermöglicht wurde. Dahingegen beanstandeten die Beamten, dass einige Verkehrsteilnehmer mit Smartphones Bild- /Videoaufnahmen des Geschehens fertigten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein solches Verhalten mit empfindlichen Bußgeldern geahndet werden und gegebenenfalls sogar einen Straftatbestand darstellen kann. Die Beamten haben in solchen Fällen die Möglichkeit, das Smartphone als Beweismittel zu beschlagnahmen.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am vergangenen Donnerstag, im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Straße Lookvenne zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte womöglich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug einen Ford Focus, der auf dem Parkplatz abgestellt war. An dem Ford waren Schäden an der Fahrerseite entstanden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Spendendose gestohlen

Emden - Ein unbekannter Täter entwendete am Sonntagmorgen gegen 10:30 Uhr eine mit etwa 20 Euro gefüllte Spendendose vom Verkaufstresen einer Bäckerei in der Neutorstraße. Nachdem der Mann sich zunächst als gewöhnlicher Kunde verhalten und in der Bäckerei gefrühstückt hatte, verließ er das Geschäft unter Mitnahme der Spendendose. Seine Flucht unternahm der Mann zu Fuß in Richtung Graf-Edzard-Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Täter etwa 25 Jahre alt und von kräftiger bis muskulöser Statur. Er soll sehr kurze Haare tragen. Bekleidet war der Mann zum Tatzeitpunkt mit einer hellgrauen Jeans und einer schwarzen Bomberjacke. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Uplengen - Versuchter Diebstahl auf Firmengelände

Uplengen - Ein unbekannter Täter versuchte in der Nacht von Samstag auf Sonntag, mehrere Kupferrohre von einem Firmengelände in der Ostertorstraße zu entwenden. Der Unbekannte zerstörte zunächst ein Fenster, um in eine Lagerhalle der Firma zu gelangen. Aus der Halle entnahm der Täter eine zweistellige Anzahl an Kupferrohren. Während der Täter einen Teil der Rohre bereits auf einen mitgebrachten und zuvor entwendeten Anhänger lud, legte er den anderen Teil auf einer dem Firmengelände angrenzenden Wiese ab. Da der Täter das von ihm ins Auge gefasste Diebesgut vor Ort zurückließ, gehen die Ermittler davon aus, dass er bei seiner Tatausführung gestört wurde. Der beschriebene Anhänger wurde in selbigem Tatzeitraum von einem Grundstück im Westring gestohlen. Die Beamten nahmen den Tatort auf und sicherten die Spuren. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

