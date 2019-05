Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Sachbeschädigung ++ Versuchter Diebstahl aus Pkw ++ Einbruch in Pflegeheim ++ Wohnwagen ausgebrannt ++ Kleiner Flächenbrand ++

Leer- In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein unbekannter Täter die Verglasung von einer Bushaltestelle vor der Berufsbildenden Schule an der Blinke. Hierdurch entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei bittet in dieser Sache um Hinweise.

Leer- Am gestrigen Samstagnachmittag gegen 16:10 Uhr betrat ein derzeit unbekannter Täter die Auffahrt von einem Einfamilienhaus in der Plytenbergstraße. Hier öffnete der Täter den vermutlich unverschlossenen Pkw Opel und suchte im Fahrzeugraum nach Wertsachen. Nach Angaben vom Eigentümer wurde nichts entwendet. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und es folgte die Einleitung von einem Strafverfahren.

Rhauderfehn- In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Fenster von einem Alten- und Pflegeheim in der 1. Südwieke gewaltsam, von einem derzeit unbekannten Täter, beschädigt und als Einstieg in das Gebäude genutzt. In der Folge wurden zahlreiche Räume nach Wertsachen durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein geringer Geldbetrag entwendet. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und führte eine umfangreiche Spurensuche durch.

Rhauderfehn- Am frühen Samstagmorgen gegen 06:50 Uhr brannte in der Schlosserstraße ein abgeparkter Wohnwagen. Trotz sofortiger Löscharbeiten der Feuerwehr Rhauderfehn, brannte der Wohnwagen bis auf das Fahrgestell ab. Die Polizei nahm vor Ort die Brandermittlungen auf. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Die Polizei bittet in dieser Sache um Hinweise.

Borkum- Anwohner aus dem Greune- Stee- Weg meldeten am gestrigen Samstagabend gegen 20:30 Uhr einen kleinen Flächenbrand im Bereich vom Südstrand. Nach Feststellung der Polizei geriet eine etwa 200 qm große Dünenfläche, aus der derzeit ungeklärter Ursache, in Brand. Zu keiner Zeit bestand eine Gefahr für Anwohner oder Sachwerte. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Borkum mit 17 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und leitete ein Strafverfahren ein.

