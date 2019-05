POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 25.05.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Diebstahl aus Kunstgalerie

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwenden unbekannte Täter zwei Holzschnitzfiguren aus einer Kunstgalerie in der Leeraner Innenstadt. Zunächst wird mittels Werkzeug erfolglos versucht, die Eingangstür des Objekts zu öffnen. Schließlich kann ein Fenster im Geschäftsbereich gewaltsam aufgehebelt und zwei auf der Fensterbank abgestellte Kunstfiguren aus Holz entwendet werden. Das Objekt wird augenscheinlich nicht betreten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Täter aufgenommen.

Detern - Diebstahl auf Campingplatz

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag dringen unbekannte Täter in ein Gebäude auf einem Campingplatzgelände in Detern ein. Zu diesem Zweck wird gewaltsam ein Fenster des Bürogebäudes geöffnet. In den Räumlichkeiten wird ein Wandtresor aus der Verschraubung gebrochen und eine dortige Kasse entleert. Insgesamt erlangen die Täter einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Im Rahmen der Ermittlungen der Polizei können am Tatort diverse Spuren festgestellt und gesichert werden.

Weener - Diebstahl aus PKW / Zeugenaufruf

Am Freitag, zwischen 16:45 und 17:15 Uhr, werden aus einem verschlossenen Pkw der Marke Renault zwei Mobiltelefone, eine Geldbörse sowie eine Kreditkarte mit diversem Inhalt entwendet. Zur fraglichen Tatzeit war der PKW in der dortigen Haagstraße abgestellt gewesen. Zeugen bzw. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Freitag, gegen 08:30 Uhr, kontrollieren Beamte den 26-jährigen Führer eines PKW Citroen mit Kennzeichen Leer in der Bremer Straße. Die Angaben des Fahrzeugführers zu seiner Person als auch zum Vorliegen einer Fahrerlaubnis erscheinen fragwürdig. Somit wird der Überprüfte zwecks Feststellung seiner Identität zur Dienststelle verbracht. Es wird ermittelt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und falsche Angaben zu seiner Person machte. Gegen den Beschuldigten werden nunmehr die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Moormerland - Verkehrsunfall

Am Freitag, gegen 15:20 Uhr, kommt es in der Dr.-Warsing-Straße in Warsingsfehn zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall. Der 70-jährige Führer eines PKW Geländewagens Mitsubishi verliert aus Richtung Jheringsfehn kommend in Richtung L 14 fahrend aus bisher noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der SUV mit Kennzeichen Leer kommt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert im Anschluss mit einer Einfriedung aus Stein, zwei Fahnenmasten, einer Reklametafel und schließlich einer Bushaltestelle. Der Fahrzeugführer wird bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Der PKW ist nicht mehr fahrbereit und wird abgeschleppt.

