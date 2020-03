Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen- Versuchter Einbruch in Leichenhalle

Zwischen Freitag, 28. Februar 2020, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 05. März 2020, 08.00 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in einer Leichenhalle in der Antoniusstraße. Bislang unbekannte Täter versuchten vergeblich eine Seitentür zur Leichenhalle aufzubrechen. Die Tür konnte nicht geöffnet werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-1565) entgegen.

Schneiderkrug- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 05. März 2020, gegen 14.55 Uhr, kam es auf der Emsteker Straße (B69) in Höhe der Sülzbührener Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 22jähriger befuhr mit einem schwarzen Audi A6 die Emsteker Straße in Fahrtrichtung Cloppenburg. Als dieser verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem PKW leicht von hinten auf. Der 22jährige stieg aus und bat den Verkehrsteilnehmer zu folgen und in die Sülzbührener Straße abzubiegen. Als der 22jährige abbog, fuhr der Verkehrsteilnehmer weiter und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 250 Euro zu kümmern. Der bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer soll einen silbernen Ford Focus mit einem Kennzeichen aus Vechta gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit nicht fahrbereiten PKW

Am Donnerstag, 05. März 2020, gegen 15.00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Alhorner Straße (B213) / Kellerhöher Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 32jähriger aus Halen beabsichtigte von der Kellerhöher Straße nach links auf die Ahlhorner Straße abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Transporters eines 46jährigen aus Halen. Es kam zu einem Zusammenstoß. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben beide Fahrer unverletzt. Der PKW des 36jährigen war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 12000 Euro.

