POL-WHV: Pressemitteilung des PK Varel 20.12. - 22.12.2019

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressemitteilung des PK Varel 20.12. - 22.12.2019

Varel (ots)

Varel - Verkehrsunfälle mit Flucht/Zeugen gesucht

Am 21.12.2019, in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 10:05 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße ein Pkw Hyundai Tucson im linken hinteren Bereich vermutlich durch ein ein-oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am 21.12.2019, in der Zeit von 17:13 Uhr bis 17:20 Uhr, wurde ein Volkswagen Golf IV, Farbe rot, welcher auf dem Kundenparkplatz der Wiefelsteder Straße 67 vor der dortigen LZO-Filiale parkte, am vorderen Stoßfänger unfallbeschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Ereignisort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Das verursachende Fahrzeug dürfte über eine helle Lackierung verfügen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Varel - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 20.12.2019, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Karl-Nieraad-Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mofa. Eine 25-jährige Pkw-Führerin übersah beim Linksabbiegen einen von vorn kommenden 16-jährigen Mofafahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mofafahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Bockhorn - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am 20.12.2019, gegen 17:25 Uhr, kam es in Bockhorn zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 38-jährige Pkw-Führerin befuhr die Gartenstraße in Richtung Lange Straße. An der Kreuzung Lauwstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 46-jährigen Führerin eines Pkw. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Insassen (5 und 17 Jahre) des bevorrechtigten Fahrzeuges leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Handtaschendiebstahl

Erneut kam es am 21.12.2019, in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr, zu einem Handtaschendiebstahl. Einer 55-jährige Kundin eines Verbrauchermarktes in Varel, Neue Straße, wurde die Handtasche, in der sich eine Geldbörse befand, entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel, Tel.: 04451/9230, in Verbindung zu setzen.

