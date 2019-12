Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven vom 20.12.-22.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Erlöschen der Betriebserlaubnis eines Pkw

Am 22.12.2019, gegen 00:05 Uhr, erfolgt eine anlassbezogene Verkehrskontrolle eines Pkw in der Gökerstraße in Wilhelmshaven. Die kontrollierenden Polizeibeamten hatten zuvor ein fahrzeuguntypisches Geräuschverhalten in Form einer erhöhten Laustärke vom kontrollierten Fahrzeug wahrgenommen. Eine Messung ergab einen erhöhten Wert an Dezibel. Dies bedingt, dass die Betriebserlaubnis des Pkw erlischt. Das Fahrzeug wurde vor Ort zwecks Überprüfung durch einen Gutachter sichergestellt.

