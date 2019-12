Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven vom 20.12.-22.12.2019

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Verkehr durch den Genuss von alkoholischen Getränken

Am 21.12.2019, gegen 11.50 Uhr, teilt ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass zwei augenscheinlich alkoholisierte Personen einen Pkw bestiegen hätten und davongefahren seien. Der Pkw konnte in der Bunsenstraße in Wilhelmshaven durch die Polizei kontrolliert werden. Der 30-jährige Fahrer eines Opel "Zafira" wies einen Atemalkoholwert von 1,54 Promille auf. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.

