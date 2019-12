Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 20.12. - 22.12.2019

Jever (ots)

Verkehrsunfall

Am Freitag, 20.12.2019, gg. 12:05 Uhr, kam es in der Mühlenstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall. Ein 75-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Daimler übersah beim Einfahren von einem Grundstück in den fließenden Verkehr, den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 35-jährigen Fahrer eines Pkw VW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand lediglich Sachschaden.

Verkehrsunfall

Am Sonntag, 22. Dezember 2019, 06:00 Uhr, befuhr eine 18-jährige Fahrerin eines Pkw Renault, den Klosterweg in Schortens, in Fahrtrichtung Schoost. In Höhe der Hausnummer 134 kam die junge Frau aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen ordnungsgemäß geparkten Pkw VW UP. Im Anschluss versuchte die Fahrerin gegenzulenken, verlor dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich mit dem Pkw. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallfahrerin verletzte sich leicht.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag, 21.12.2019, gg. 03:25 Uhr, wurde ein 25-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Peugeot auf der Oldenburger Straße in Schortens kontrolliert. Aufgrund der Tatsache, dass die eingesetzten Beamten, Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellten, wurde ein Atemalkoholtest auf freiwilliger Basis angeboten. Der gemessene Atemalkoholwert betrug 1,58 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt und die Pkw-Schlüssel sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

