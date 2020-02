Feuerwehr Hattingen

FW-EN: 32 ehrenamtliche Feuerwehrleute haben dieses Wochenende in Hattingen ihre Grundausbildung begonnen.

Hattingen (ots)

Gestern Abend gab es den Startschuss zur Grundausbildung für 32 angehende ehrenamtliche Feuerwehrleute.

Feuerwehrchef Tomas Stanke konnte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum ersten Abschnitt der Grundausbildung auf der Hauptwache am Wildhagen begrüßen. An den nächsten fünf Wochenenden lernen die angehenden Brandschützer in Theorie und Praxis ihre künftigen Grundtätigkeiten. Dazu gehört natürlich auch der richtige Umgang mit den Einsatzgeräte sowie der persönlichen Schutzausrüstung. Rechtsgrundlagen sowie Brand- und Löschlehre vervollständigen den Stundenplan. Stanke freut sich über einen solch starken Grundlehrgang, weiß aber auch um die hohen Anforderungen an das weitestgehend ehrenamtliche Ausbilderteam. Für ihr Engagement zur Ausbildung neuer Einsatzkräfte dankte der Feuerwehrchef ausdrücklich.

Vor dem gestrigen Lehrgangsstart haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert.

Neben der Grundausbildung "Truppmann 1" startete gestern auch ein Lehrgang zur technischen Hilfe im Wald. Hier wird der richtige Umgang mit der Motorkettensäge im Einsatzfall an zwei Wochenenden gelehrt.

Dies sind nur zwei von mehreren Lehrgängen die durch die Ausbildungsabteilung der Feuerwehr Hattingen geplant und durchgeführt werden.

Bild: Jens Herkströter

