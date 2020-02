Feuerwehr Hattingen

FW-EN: LKW kommt von Fahrbahn ab und droht zu kippen

Hattingen (ots)

Am gestrigen Nachmittag hat sich ein mit Maschinen beladener LKW im Deilbachweg in Elfringhausen festgefahren. Aufgrund seiner Schräglage und der anstehenden Windböen am Kofferaufbau drohte das ca. 12 Tonnen schwere Fahrzeug zu kippen.

Die Einsatzkräfte des Löschzuges Elfringhausen sicherten das Fahrzeug als Erstmaßnahme. Unterstützung erhielten sie durch einen Traktor mit Winde.

Da die Zuwegung für ein Bergefahrzeug zu schmal war, erfolgte auch die anschließende Bergung durch Unterstützung des Traktors. Nach mehr als drei Stunden stand der LKW wieder sicher auf der Fahrbahn. Von dort muss er heute durch eine Fachfirma abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr Hattingen war mit 20 Kräften des örtlichen Löschzuges tätig.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Feuerwehr Hattingen verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen