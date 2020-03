Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Einbruch in Pizzeria

Zwischen Mittwoch, den 04. März 2020, gegen 20.30 Uhr und Donnerstag, den 05. März 2020, um 15.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Pizzeria an der Bahnhofstraße ein. Der Einbruch blieb jedoch erfolglos, da der der Geschäftsinhaber zuvor die Kasse mitgenommen hatte. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel (Tel: 04494-308) entgegen.

Friesoythe- Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Zwischen Mittwoch, den 04. März 2020, gegen 18.20 Uhr und Donnerstag, den 05. März 2020, um 08.15 Uhr wurde durch bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Gebäudes an der Gerichtsstaße beschädigt. Am Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell