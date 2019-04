POL-NI: Diebstähle auf Friedhof

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

In den vergangenen Tagen sind bei der Polizeistation in Nienstädt vier Diebstähle angezeigt worden, weil vom Friedhof in Sülbeck am Kirchweg Gegenstände entwendet wurden.

Von den Grabstätten sind vorwiegend Bronzevasen gestohlen worden, die u.a. in einigen Fällen angeschraubt waren und von dem Dieb herausgebrochen wurden.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizeistation in Nienstädt, Tel.: 05724-3840, entgegen.

