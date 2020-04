Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Einbrecher braucht Stifte

Zweimal war ein Unbekannter Anfang der Woche in einer Gartenanlage in Bad Buchau unterwegs.

Kurz nach vier Uhr muss der Täter am Dienstag in der Gartenanlage im Dullenriedweg gewesen sein. Er schnitt den Zaun durch und kam so auf das Grundstück eines Gartens. Dort ging er zu einem Gebäude und brach das Schloss auf. Im Innern suchte er nach Brauchbarem. Er fand Stifte. Die machte er zu seiner Beute und flüchtete.

Bereis Montagnacht war ein Unbekannter in der Gartenanlage. Er schnitt einen Zaun durch und kam so auf ein Grundstück. Auch dort befindet sich eine Hütte. Ob der Unbekannte Beute gemacht hat, müssen die Ermittler noch herausfinden.

Die Spuren der Unbekannten blieben am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei sicherten sie. Sie geben den Ermittlern vom Polizeiposten Bad Schussenried (07371/9380) erste Hinweise auf die Unbekannten. Außerdem wollen die Beamten herausfinden, ob ein und derselbe Täter Anfang der Woche in der Gartenanlage unterwegs war.

