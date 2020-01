Polizei Paderborn

POL-PB: 5er-BWM gestohlen

Padeborn-Sennelager (ots)

(mh) Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag an der Paul-Gerhardt-Straße in Paderborn-Sennelager einen weißen 5er-BMW, Baujahr 2008, gestohlen. Der Wagen war am Freitagabend gegen 23.00 Uhr unter einem Carport abgestellt worden. Am Samstagmorgen wurde gegen 07.15 Uhr der Diebstahl des Fahrzeugs festgestellt. Er verfügt nicht über ein Keyless-Go-System. Die Polizei bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 05251/3060 zu melden.

