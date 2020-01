Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Krankenfahrstuhlfahrerin am Freitagmittag in Elsen

33106 Paderborn-Elsen (ots)

33106 Paderborn-Elsen, Josef-Schnitz-Straße/Appelkamp Freitag, 17.01.2020, 12:30 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletzter Krankenfahrstuhlfahrerin

Eine 75 jährige Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh-/Radweg zwischen Am Biekenkamp und Josef-Schnitz-Straße. In Höhe der Einmündung Appelkamp übersah sie eine 70-jährige Frau, die von rechts kommend mit ihrem elekrischen Krankenfahrstuhl in Richtung Am Biekenkamp einbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander. Durch die Kollision verletzte sich die Frau im Krankenfahrstuhl leicht.

