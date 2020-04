Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen - Bei Gegenverkehr überholt

Ohne Verletzte endete am Mittwoch ein Unfall bei Niederstotzingen.

Wie die Polizei berichtet, war gegen 13.45 Uhr ein 51-jähriger Autofahrer von Niederstotzingen in Richtung Stetten unterwegs. Er wollte einen Bus überholen und scherte aus. Dabei soll er einen entgegenkommenden Mercedes-Fahrer übersehen haben. Dessen 46-jähriger Fahrer wich nach rechts aus, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern. Die Polizei (Tel. 07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am VW beträgt rund 20.000 Euro, der am Mercedes etwa 7.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Wer überholt, darf niemanden behindern oder gefährden. Auch weil das Überholen so gefährlich ist empfiehlt die Polizei, lieber einmal weniger zu überholen und dafür sicher anzukommen.

