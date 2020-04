Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen/Blaustein - Zwei Brände im Kreis

Sachschaden entstand am Mittwoch bei zwei Bränden im Alb-Donau-Kreis.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr drang starker Rauch aus einem Haus in Laichingen. Zeugen verständigten sofort die Feuerwehr. Die löschte den Brand in einer Küche des Gebäudes in der Platzgasse. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass eine 21-Jährige zuvor an einem Elektroherd nicht nur, wie eigentlich beabsichtigt, den Ofen sondern auch mindestens eine Kochplatte eingeschaltet hat. Auf dem Herd lagen verschiedene Gegenstände, die sich derart erhitzten, dass sie in Brand gerieten. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr entstand lediglich Sachschaden. Den schätzt die Polizei derzeit auf mehrere Zehntausend Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 21-Jährige.

Ein weiterer Brand wurde kurz vor 14.30 Uhr aus Blaustein-Herrlingen gemeldet. Neben der B28 in Richtung Blaubeuren war Schilf in Flammen aufgegangen. Warum es gebrannt hat, steht bislang nicht fest. Wie die Polizei mitteilt, sind etwa 50 Quadratmeter Fläche betroffen. Die B28 musste für die Dauer des Feuerwehreinsatzes halbseitig gesperrt werden.

++++++++ 0573170 0573491

Wolfgang Jürgens, TEL. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell