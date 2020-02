Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau, Linx - Bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Rheinau, Linx (ots)

Mit schweren Kopfverletzungen musste am Mittwochvormittag ein Arbeiter in eine Klinik gebracht werden, nachdem er mit einem Stapler zusammenstieß. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen achtete der Mann in einer Halle in der Straße `Am Erlenpark´ am Vormittag nicht auf die Arbeitsmaschine, die zu diesem Zeitpunkt auf der dort angelegten `Staplerstraße´ fuhr. Durch den Zusammenprall wurde der Mann schwer, offenbar jedoch nicht lebensgefährlich, am Kopf verletzt. Nach einer ersten Versorgung durch den Notarzt eines Rettungshubschraubers, wurde er durch den Rettungsdienst in eine Klinik gefahren. Die Beamten des Polizeipostens Rheinau haben die Ermittlungen aufgenommen.

