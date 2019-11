Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Vier alkoholisierte Autofahrer am Sonntag aus dem Verkehr gezogen

Ludwigslust-Parchim (ots)

Allein am Sonntag hat die Polizei auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust- Parchim vier erheblich alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr ziehen müssen, zwei davon nach Verkehrsunfällen. So auf der B 192 in Goldberg, als am Sonntagabend ein alkoholisierter 52-jähriger Autofahrer den ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem PKW in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Auto einer jungen Mutter und ihrem Kleinkind zusammenprallte. Die 25jährige Frau und ihr knapp einjähriges Kind überstanden den Zusammenprall mit leichten Blessuren. Erst knapp 250 Meter hinter der Unfallstelle kam das Auto des mutmaßlichen Unfallfahrers wegen technischer Probleme zum Stehen. Bei dem Mann stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,53 Promille fest. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes und brachte ihn zur Blutprobenentnahme. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Auf der Kreisstraße 30 zwischen Sukow und Göhren kam am Sonntagmorgen ein 19-jähriger Fahranfänger mit seinem Auto nach links von der Straße ab und prallte mit dem PKW gegen einen Baum. Der Fahrer, der einen Atemalkoholwert von 0,77 Promille aufwies, verletzte sich dabei leicht. Die Polizei stellte den Führerschein des jungen Autofahrers, der sich noch in der führerscheinrechtlichen Probezeit befindet, sicher und nahm gegen ihn eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf. An seinem PKW entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Glimpflich hingegen verliefen zwei Trunkenheitsfahrten am Sonntagabend. Nachdem es an der BAB 14 bei Cambs zu einem Beinahezusammenstoß zweier PKW gekommen sein soll, hat die Polizei den mutmaßlichen Verursacher kurz darauf zu Hause antreffen können. Beim 54-jährigen Verdächtigen wurde ein Atemalkoholwert von 2,09 Promille festgestellt. Auf der Landesstraße 072 bei Hasenhäge wurde der Polizei ein in Schlangenlinien fahrender PKW gemeldet, dessen 35-jähriger Fahrer wenig später einen Atemalkoholwert von 1,98 Promille aufwies. Gegen beider Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

