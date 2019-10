Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Zwei Verkehrsunfälle auf den Autobahnen rund um Mönchengladbach

Mönchengladbach-BAB, 04.10.2019, 19:43 Uhr, BAB 61 und BAB 52 (ots)

Am Freitagabend wurde die Feuerwehr um 19:43 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die BAB A61 in Fahrtrichtung Koblenz, kurz hinter der Anschlussstelle Wickrath alarmiert. Gemeldet wurde ein PKW in der Böschung. Näheres war zunächst nicht bekannt. Vor Ort bestätigte sich das Meldebild. Im Fahrzeug befanden sich zwei Personen, die nach Sichtung durch den Notarzt, in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert wurden.

Kurz danach, um 19:57 Uhr, ereignete sich ein weiterer Verkehrsunfall, diesmal auf der BAB 52. In der Baustelle zwischen dem Kreuz Neersen und der Anschlussstelle MG-Neuwerk kam es zu einem Auffahrunfall. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr nahm auslaufende Betriebsflüssigkeiten auf und unterstützte die Polizei durch Ausleuchten der Einsatzstelle im Rahmen der Unfallaufnahme.

Im Einsatz waren die Lösch- und Hilfeleistungszüge der Feuer- und Rettungswache II (Holt) sowie der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), die Einheiten Wickrathberg, Wanlo und Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, drei Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Miguel Diaz-Wirth

