FW-MG: Feuerwehreinsatz durch Arbeiten an einer Heizungsanlage

Mönchengladbach-Giesenkirchen, 03.10.2019 12:30 Uhr, Asternweg (ots)

Durch eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus am Asternweg kam es zu einer Alarmierung der Feuerwehr. Vorort trafen die Einsatzkräfte auf einen Heizungsmonteur, der mit der Reparatur einer Heizungsanlage beschäftigt war. Dieser gab an, dass es bei einem Testlauf der Heizungsanlage zu der starken Verrauchung gekommen war. Ein weiteres Eingreifen durch die Feuerwehr war nicht notwendig.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Giesenkirchen der Freiwilligen Feuerwehr, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Daniel Kleinen

