Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - In Gaststätte eingebrochen

Gaggenau (ots)

Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen in eine Gaststätte in der Konrad-Adenauer-Straße ein und verursachten dabei einen Schaden im fünfstelligen Bereich. In den frühen Morgenstunden drangen zwei bislang unbekannte Tatverdächtige über ein Toilettenfenster in den Gastraum ein und brachen aufgestellte Geldspielautomaten auf. Mit dem darin befindlichen Bargeld in noch unbekannter Höhe suchten sie das Weite. An den Automaten entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen aufgenommen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell