POL-OG: Bietigheim - Dreister Dieb, Zeugen gesucht

Wie der Polizei nun mitgeteilt wurde, war bereits am Dienstagmorgen im Ahornweg ein Langfinger unterwegs, der eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen haben soll. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeipostens Bietigheim klingelte der Unbekannte gegen 11 Uhr bei der Mittachtzigerin. Da diese in der Annahme war, dass es sich nochmal um den Pflegedienst handeln würde, der kurz zuvor bei ihr war, öffnete sie die Tür. Der Mann, der auf etwa 50 Jahre geschätzt wurde, ging daraufhin an der Frau vorbei und betrat die Erdgeschosswohnung. Als er etwas in gebrochenem Deutsch sagte, nahm die Frau an er bettele und wollte ihm ein Geldstück geben. Der Unbekannte nahm ihr daraufhin die Geldbörse ab und bediente sich an dem darin befindlichen zweistelligen Betrag. Nach einem kurzen Blick in den Kühlschrank wollte er, so die weiteren Schilderungen der Frau, ihr den Ehering abnehmen. Als dies jedoch nicht gelang, verließ er die Wohnung. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim sind nun auf der Suche nach Zeugen: wer eine entsprechend verdächtige Person wahrgenommen hat oder selbst an der Haustüre aufgesucht wurde, wendet sich mit seinen Hinweisen an die 24-Stunden besetzte Nummer der Polizei in Rastatt unter: 07222 761-0.

Die Polizei rät:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür, sofern vorhanden, durch den Türspion oder durchs Fenster genau an und öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie im Zweifelsfall um Hilfe. Vorsicht ist keine Unhöflichkeit.

