Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Taxifahrerin überfallen

Voerde (ots)

Die Polizei konnte gestern einen 50-jährigen Mann vorläufig festnehmen, der eine 62-jährige Taxifahrerin aus Voerde überfallen hat.

Der Mann ohne festen Wohnsitz war gegen 15.25 Uhr zu der Frau ins Taxi gestiegen und wollte angeblich nach Voerde-Friedrichsfeld gefahren werden. Er bat die Fahrerin, einen kurzen Zwischenstopp am Kommunalfriedhof an der Rönskenstraße einzulegen. Auf dem Parkplatz des Friedhofs bedrohte der Mann die Taxifahrerin mit einem Pfefferspray und forderte ihre Geldbörse.

Die Frau konnte aus ihrem Taxi fliehen. Der Täter nahm ein Handy aus dem Auto mit und flüchtete über den Friedhof in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte den Mann wenig später in der Nähe der Bahngleise am Friedhof vorläufig festnehmen. Er hat die Nacht im Gewahrsam der Polizeiwache Wesel verbracht. Heute wird er einem Haftrichter vorgeführt.

