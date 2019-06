Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Etwas verdreht! Täter verdreht Verkehrsschilder und hebt Gullydeckel hoch

Voerde (ots)

Die Polizei sucht einen unbekannten Täter, der von Sonntag auf Montag auf der Spellener Straße Gullydeckel und Verkehrsschilder herausgerissen und verdreht hat.

Im Bereich einer Unterführung zog der Unbekannte einen Gullydeckel komplett aus der Verankerung und warf ihn in ein angrenzendes Gebüsch. Einen weiteren Gullydeckel klappte der Täter einfach hoch.

An der Spellener Straße waren weiter fünf Verkehrszeichen (Rechts vorbeifahren) durch den unbekannten Täter so nach innen verdreht worden, dass sie von den Autofahrern nicht mehr erkannt werden konnten. Das sechste Verkehrszeichen nahm der Täter einfach mit. Nur den Mast, an dem das Schild befestigt war, ließ er stehen.

Die Polizei wendet sich jetzt an die Öffentlichkeit, ob mögliche Zeugen etwas gesehen oder die gestohlenen Schilder bei jemanden entdeckt haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Voerde, Tel.: 02855 / 9638-0.

