Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Automarder schlugen Scheiben ein

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag schlugen Unbekannte an vier geparkten Autos an der Römerstraße die Fensterscheiben ein. Sie erbeuteten unter anderem Münzgeld, Zigaretten, Navigationsgeräte und Kleidungsstücke.

Auch an der Straße Schürmannshütt (2) und Am Jostenhof (2) drangen Diebe gewaltsam in Autos ein. Sie erbeuteten hier aus den Fahrzeugen unter anderem Alufelgen mit Sommerreifen, die sich im Kofferraum befanden.

An der Abteistraße nutzten Diebe am Mittwoch zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr eine günstige Gelegenheit und schlugen an einem parkenden Auto die Beifahrerscheibe ein. Sie nahmen aus dem Fahrzeug eine Geldkassette mit, die allerdings leer war.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell