Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Auffahrunfall mit zwei schwer verletzten Personen -

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Mittwoch, den 12.06.2019, gegen 14:05 Uhr ereignete sich ein schwerer Auffahrunfall auf der Geldernschen Straße in Neukirchen-Vluyn. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Issum befuhr die Geldernsche Straße aus Richtung Rheurdt kommend in Fahrtrichtung Rayen. Vor ihm fuhr ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach. Dieser beabsichtigte auf der Geldernschen Straße in Höhe der Hausnummer 443 nach links abzubiegen. Hierzu hielt er an, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Dies bemerkte der 66-Jährige zu spät und er fuhr ungebremst auf den Pkw des 64-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer schwer verletzt und durch einen Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Eine Lebensgefahr ist bei beiden Personen auszuschließen. An den Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Geldernsche Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 90 Minuten gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Die beiden Pkw mussten durch den Abschleppdienst abgeschleppt werden.

