Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Gasgeruch

Offenburg (ots)

Gasgeruch hat am Mittwochnachmittag in einer Schule in der Gymnasiumstraße einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Die herbeieilenden Wehrleute konnten aber schnell Entwarnung geben. Eine Reinigungskraft hatte gegen 14:15 Uhr in der Schule Gasgeruch wahrgenommen, was nach aktuellem Kenntnisstand auf eine ordnungsgemäße Entsorgung von Gaskartuschen zurückzuführen sein dürfte. Vorsorglich haben die in der Lernanstalt befindlichen Schüler das Gebäude verlassen. Nach bisherigen Feststellungen sind allerdings weder Personen verletzt worden, noch ist ein Sachschaden entstanden.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell