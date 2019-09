Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Festnahme eines 17-Jährigen nach versuchter räuberischer Erpressung mit Softairpistole

Mönchengladbach (ots)

Ein 17-jähriger, alkoholisierter und mutmaßlich unter Drogeneinfluss stehender Jugendlicher hat am Sonntag, 01.09.2019, gegen 00.05 Uhr, unter Drohung mit einer Handfeuerwaffe versucht, auf der Dahlener Straße in Rheydt einen 29-Jährigen zur Herausgabe von Bargeld zu erpressen. Daei war er in Begleitung eines anderen jungen Mannes. Zunächst forderte er Bargeld und deutete auf eine im Hosenbund mitgeführte Waffe. Allerdings reagierte das Opfer nicht auf diesen Versuch der räuberischen Erpressung. Daraufhin sei dreimal in die Luft geschossen worden. Beide Personen flüchteten daraufhin. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei den 17-Jährigen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er in elterliche Obhut übergeben. Die Polizei fand die auf der Flucht weggeworfene Waffe. Es handelte sich um eine Softairpistole. Die Ermittlungen dauern an.(wr)

