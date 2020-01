POL-LM: Pressemeldung Polizeidirektion Limburg-Weilburg, 01.01.2020

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl Tatort: 65597 Hünfelden-Dauborn, Mühllachenring Tatzeit: zw. Di., 24.12.2019, 13:00 Uhr und Di., 31.12.2019, 09:30 Uhr Unbekannte versuchten, eine Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln, um in ein Anwesen zu gelangen. Der Einbruchsversuch scheiterte allerdings. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchdiebstahl Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Feldstraße Tatzeit: Feststellungszeitpunkt Di., 31.12.2019, 18:45 Uhr, Tatzeitraum noch nicht genau bekannt Unbekannte versuchten eine Terrassentür aufzubrechen, was misslang. Auch das Einwerfen einer Scheibe mit einem Stein führte nicht zum Eindringen in das Haus. Letztendlich konnte der oder die Täter sich durch das Aufbrechen einer weiteren Tür Zutritt zum Haus verschaffen. Es wurden diverse Schränke und Schubladen durchwühlt. Bezüglich des möglichen Stehlgutes und dem genauen Tatzeitraum liegen noch keine Angaben vor. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchdiebstahl Tatort: 65556 Limburg-Staffel, Feldstraße Tatzeit: zw. Di., 31.12.2019, 19:00 Uhr und Mittwoch, 01.01.2020, 02:30 Uhr Unbekannte Täter hebelten die Kellertür eines Wohnhauses auf und gelangten so ins Haus. Im Innenbereich wurde in verschiedenen Räumen Schränke und Schubladen durchwühlt. Augenscheinlich wurde aber nichts entwendet. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Brand einer Gartenhütte Tatort: 65604 Elz, Mittelfeldstraße Tatzeit: Di., 31.12.2019, 20:05 Uhr Vermutlich durch unsachgemäße Befeuerung eines Holzofens im Inneren einer Gartenhütte, geriet diese in Brand. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.

Verkehrsunfallflucht Tatort: 65549 Limburg, Ste.-Foy-Straße Tatzeit: zw. Mo., 30.12.2019, 21:00 Uhr und Di., 31.12.2019, 15:15 Uhr Im besagten Tatzeitraum war ein grauer VW Polo am Fahrbahnrand geparkt. Der Pkw wurde durch ein anderes Fahrzeug vorne links am Kotflügel und Rad beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Alleinunfall mit Verletzten Tatort: 65620 Waldbrunn-Hintermeilingen, Schieferstraße Tatzeit: Di., 31.12.2019, gg. 15:00 Uhr Ein 52 Jahre alter Kradfahrer befuhr in Hintermeilingen die Schieferstraße, aus Richtung Lahr kommend. In einer Kurve im Bereich der Bahnhofstraße rutschte der Kradfahrer mit dem Fahrzeug weg und stürzte. Er verletzte sich dabei leicht, das Krad wurde auf der linken Seite beschädigt, die Höhe des Sachschadens muss noch beziffert werden.

Unfall mit Leichtverletzten Tatort: 35781 Weilburg, Lessingstraße Tatzeit: Mi., 01.01.2020, gg. 01:00 Uhr

In der Silvesternacht kurz nach 1 Uhr befuhr ein 17-jähriger aus Weilburg mit seinem Leichtkraftrad die Lessingstraße in Weilburg entgegengesetzt der Einbahnstraße. Ein Passant betrat die Fahrbahn, um den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Dieser schätzte die Situation falsch ein und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und warf den Passanten mit dem Fahrzeugheck zu Boden. Beide Beteiligten wurden am Bein leicht verletzt.

Unfall mit Verletzten Tatort: Gem. 35799 Merenberg, L 3109 Tatzeit: Di., 31.12.2019, 12:00 Uhr

Am 31.12.19 gegen 12 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann aus Waldernbach die Straße zwischen Merenberg und Waldernbach. Ein 62-jähriger Mann aus Barig-Selbenhausen kam aus entgegengesetzter Richtung und wollte nach links zum Vöhler Weiher abbiegen. Vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit bemerkte der Unfallverursacher den Abbiegevorgang zu spät, wich aus und stieß dennoch mit dem Fahrzeugheck des 62-Jährigen zusammen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf stieß sein Fahrzeug gegen ein Halteschild, Leitpfosten und zwei Bäume, die durch den Aufprall abgeknickt wurden. Der PKW kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beide Fahrzeugführer wurden nur leicht verletzt. Am hochwertigen Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 33800 EUR

