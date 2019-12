PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 30.12.2019

Limburg (ots)

1. Bargeld geraubt, Elz, Hadamarer Straße, Sonntag, 29.12.2019, 21.30 Uhr

(si)Am Sonntagabend wurde eine 47 Jahre alte Frau in der Hadamarer Straße in Elz überfallen. Die Frau war zu Fuß, gegen 21.30 Uhr, in der Hadamarer Straße unterwegs, als zwei bisher unbekannte Männer die Frau geschlagen und die durch die Schläge am Boden liegende Frau getreten haben sollen. Mit 10 Euro Bargeld aus der Jackentasche der Frau soll das Duo dann die Flucht ergriffen haben. Beide Täter seien etwa 20 Jahre alt sowie 1,70 m groß gewesen und hätten dunkle kurze Haare sowie ein südländisches Erscheinungsbild gehabt. Einer der Männer soll eine dunkle Winterjacke mit Fellkragen getragen haben und beide Täter wären mit blauer Jeanshose bekleidet gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Geldbörse aus Renault Clio entwendet, Weilmünster-Möttau, Möttauer Weiher, Sonntag, 29.12.2019, 13.45 Uhr bis 14.30 Uhr

(si)Am frühen Sonntagnachmittag haben Unbekannte am Möttauer Weiher eine Geldbörse aus einem geparkten Renault Clio entwendet. Die Täter öffneten auf bisher unbekannte Weise den Kofferraumdeckel des verschlossenen Fahrzeuges und ergriffen die dort liegende Geldbörse. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Unbekannter nähert sich Jugendlicher auf unsittliche Weise, Limburg, Weiersteinstraße, Samstag, 28.12.2019, 08.50 Uhr

(si)Am Samstagvormittag hat sich ein bisher unbekannter Mann in der Weiersteinstraße in Limburg einer Jugendlichen auf unsittliche Weise genähert. Das Mädchen war gegen 08.50 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihr der Mann entgegengekommen sei und sie an die Wand gedrückt habe. Im Anschluss soll der Mann dann versucht haben, die 17-Jährige zu küssen. Als die Jugendliche den Täter daraufhin von sich stieß, sei der Mann in Richtung Diezer Straße davongelaufen. Laut den Angaben der Geschädigten soll der Täter etwa 19 Jahre alt, 1,75 m groß und schlank gewesen sein. Der Mann habe zudem dunkle Haare, einen Kinnbart sowie einen dunklen Teint gehabt und sei komplett dunkel gekleidet gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen, Limburg, Oraniensteiner Weg, Montag, 30.12.2019, 02.30 Uhr

(si)In der Nacht zum Montag ist im Oraniensteiner Weg in Limburg der Fahrer eines Renault Clio von der Fahrbahn abgekommen. Der 18-Jährige war gegen 02.30 Uhr auf dem Oraniensteiner Weg in Fahrtrichtung Joseph-Heppel-Straße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen ein Verkehrsschild prallte. Der Renault wurde dabei erheblich beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Zudem wurden sowohl der Fahrer des Renault, als auch sein 17 Jahre alter Beifahrer bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Auch musste sich der 18-Jährige einer Blutentnahme unterziehen, da der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Fahrzeug unterwegs war.

