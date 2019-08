Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrradfahrerin leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Beim Überqueren des Kreuzungsbereichs Ernst-Sievers Straße/Am Kirchenkamp/Katharinenstraße kam es am Mittwoch gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Der 78 Jahre alte PKW-Fahrer befuhr die Straße Am Kirchenkamp in Richtung Martinistraße. Die 26-jährige Fahrradfahrerin kam aus der Ernst-Sievers-Straße und war Richtung Innenstadt unterwegs. An der Kreuzung hielten den Ermittlungen zufolge zunächst beide Verkehrsteilnehmer an, setzten jedoch beide ihre Fahrt fort. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen der vorfahrtberechtigten Fahrradfahrerin und dem PKW. Durch den Sturz erlitt die 26-jährige dem jetzigen Kenntnisstand zufolge leichte Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

