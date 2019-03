Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geschäftseinbruch in der Bohnenbergerstraße Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brachen bislang nicht ermittelte Täter die Eingangstüre einer Bäckerei in der Bohnenbergerstraße auf und gelangten so in die Verkaufsräume. Einen vorgefundenen, fest verankerten Tresor wuchteten die Einbrecher auf und entnahmen die Tageseinnahmen.

Den Sachschaden an der Eingangstüre beziffert die Polizei ebenfalls mit 1.000 Euro. Die Räumlichkeiten wurden am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ordnungsgemäß verlassen. Bei Arbeitsbeginn am Mittwochfrüh, kurz nach 5 Uhr stellten Angestellte den Einbruch fest und alarmierten umgehend die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ermitteln und bitten Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel.: 0621/83397-0, zu melden.

