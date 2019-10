Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Geschäftseinbruch am Gelskamp

Lippe (ots)

(KF)In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bisher unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Fliesenfachhandlung in der Straße Am Gelskamp ein. Die Täter brachen die Eingangstür auf, durchsuchten die Verkaufs- und Ausstellungsräume und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell