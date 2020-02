Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung aus dem Bereich Wilhelmshaven vom 21.02.-23.02.2020

Wilhelmshaven (ots)

Einbrüche/Diebstähle:

Einbruch in Kleingarten

Ort: 26388 Wilhelmshaven, Fedderwardergroden, Möwenstraße 101 d, Kleingartenverein Wilhelmshaven Nord Zeit: 16.02.2020 11:00h - Sa., 22.02.2020 10:00h Hergang: Im angegebenen Tatzeitraum werden aus dem, mittels Vorhängeschloss gesicherten, Geräteschuppen des Kleingartens zwei Äxte entwendet. Des Weiteren wird am Gartenhaus ein Fensterladen aus Holz beschädigt.

Einbruch in SOS Kinderdorf

Ort: W'haven, Banter Markt Zeit: 20.02., 18.30h-21.02.2020, 01.40h Hergang: Tätern gelang es, sich Zutritt zum SOS Kinderdorf zu verschaffen. Aus der Cafeteria wurde eine Kasse mit Bargeld entwendet.

Einbruch in Vereinsheim und in den dortigen Kiosk

Ort: W'haven, Plauenstraße Zeit: 20.02., 21.00h-21.02.2020, 13.00h Hergang: Durch ein Fenster drangen unbekannte Täter ins Objekt ein, brachen dort eine Tür auf und entwendeten Bargeld. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Der Tatort wurde durch die spezialisierte Tatortgruppe aufgenommen.

Zum ähnlichen Tatzeitraum wurde ferner in den Kiosk des dortigen Vereinsheimes eingebrochen. Es wurden Alkoholika entwendet. Hier wurden Fenster mit einem Stein zerstört.

Versuchter Einbruch in Kiosk beim Abenteuerspielplatz

Ort: W'haven, Flutstraße Zeit: 21.02.2020, 08.48h Hergang: Am Morgen gegen 08.48h wurde beobachtet, wie ein Täter versuchte, in den Kiosk einzubrechen. Es blieb bei einer Versuchstat.

Sachbeschädigungen:

Sachbeschädigung an Bushaltestelle:

Ort: W'haven, Friedrich-Paffrath-Straße 101, Höhe Krankenhaus Zeit: 22.02.2020, 18.40h Hergang: Ein Zeuge teilte der Polizei mit, drei männliche Jugendliche dabei beobachtet zu haben, wie diese die Glasscheibe einer Bushaltestelle zerstört haben. Die Beschuldigten konnten nicht mehr angetroffen werden. Eine Täterbeschreibung liegt vor. Weitere Hinweise werden zudem unter Telefon 04421-942-215 erbeten.

Sachbeschädigung an PKW:

Ort: W'haven, Morgensternweg Zeit: 22.02.2020, 21.00h-23.02.2020, 03.35h Hergang: Bei einem AMG Mercedes wurde das Heck mit Farbe besprüht. Zeuge, die Hinweise geben können, mögen die Polizei unter 04421-942-215 informieren.

Verkehrsunfälle/Unfallflucht:

Ort: W'haven, Flutstraße, Parkplatz Hagebaumarkt Zeit: 21.02.2020, 10.05-10.25h Hergang: Auf dem Parkplatz war ein roter Opel Corsa abgestellt. Als der Eigentümer nach 20 Minuten zurückkehrte, stellte er erhebliche Schäden vorne am PKW fest. Die Frontschürze war auf der rechten Seite herausgerissen und hing herunter. Ferner war die Schürze an einigen Stellen gebrochen. Auch am rechten Radkasten waren Schäden vorhanden. Eine Weiterfahrt war so nicht möglich.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04421-942-215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell