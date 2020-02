Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Nachtrag zu den Sachbeschädigungen durch Graffiti in Zetel - Polizei ermittelt in 15 Fällen und bittet um Hinweise

Zetel (ots)

Wie bereits berichtet, kam es im Zeitraum vom 16.02.2020, 18.00 Uhr bis 17.02.2020, 09.00 Uhr, zu insgesamt vier Sachbeschädigungen durch Graffiti in Bohlenberge. In der Lange Straße, Wehdestraße und Feldhörn wurden ein Garagentor, eine Wand eines Pferdestalls sowie ein Verkehrszeichen und ein Laternenmast mit einer lilafarbenen Substanz besprüht.

In der Folge erhielt die Polizei von weiteren Sachbeschädigungen Kenntnis, so dass sich die Ermittlungen mittlerweile auf 15 Fälle beziehen. Dabei kam es in Bohlenberge erneut zu Schmierereien der Buchstabenfolgen "Air7" und "CDSIX". Die letzte Tat wurde am Mittwoch, den 19.02.2020, festgestellt.

Zeugen, die ergänzende Hinweise zu den Taten bzw. auf die möglichen Täter, insbesondere auf die Nutzung der lila Farbe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell