Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in eine Bäckerei - Täter hebeln Fenster auf und entwenden Bargeld - Polizei bittet um Hinweise

Jever (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten in der Zeit vom 20.02., 19 Uhr - 21.02.2020, 03:35 Uhr im rückwärtigen Bereich einer Bäckerei in der St.-Annen-Straße ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Dort wurde eine Geldkassette mit Bargeld entwendet.

Personen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt oder Verdächtiges gehört haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 in Verbindung zu setzen.

