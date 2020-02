Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verpuffung an einem Hochdruckreiniger in Sande - zwei Personen erleiden Brandverletzungen

Sande (ots)

Am Donnerstagvormittag, 20.02.2020, kam es gegen 11:20 Uhr zu einer Verpuffung an einem Arbeitsgerät auf dem Gelände einer Firma in der Hauptstraße.

Dort führte eine Firma über mehrere Stunden mit einem Hochdruckreiniger Farbreinigungsarbeiten durch. Nach mehrstündiger Arbeit beabsichtigten die Mitarbeiter Betriebsstoff nachzufüllen.

Nach jetzigem Sachstand hatte sich das Arbeitsgerät aufgeheizt und es kam zu einer Flammenbildung, durch die die beiden Mitarbeiter Brandverletzungen erlitten haben. Der Brand konnte durch Eigenmittel der Arbeiter gelöscht werden.

